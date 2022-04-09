Самедов: «Спартаку» уже пора исправлять ситуацию

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с тульским «Арсеналом».

Самедов сказал «Чемпионату», что спартаковцам уже пора исправлять ситуацию в турнирной таблице. Александр отметил, что в матче с «оружейниками» подопечные Ваноли являются фаворитами, но может произойти всё, что угодно. Экс-игрок добавил, что «красно-белые» скоро могут оказаться в зоне стыковых матчей.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице.