Мостовой не исключил исчезновения «Спартака», если клуб покинет Федун

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем «Спартака», если клуб покинет его владелец Леонид Федун.

«Исчезнет ли клуб? Надеюсь, что со «Спартаком» всё будет нормально, но сейчас такое время, что никто не может заглядывать в будущее», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что Федун потерял 80 % своего состояния из-за санкций.

После 23 туров красно-белые набрали 27 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.