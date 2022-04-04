Рианчо назвал утопией вылет «Спартака» в ФНЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не верит в то, что «красно-белые» смогут вылететь из Российской премьер-лиги во вторую лигу.

«Вылет «Спартака» — утопия. Это невозможно. Но очевидно, есть причинно-следственная связь, почему клуб так плохо выступает. Значит, что-то было сделано не так», — цитирует Рианчо Sport24.

После 23 туров команда Паоло Ваноли набрала 27 очков и расположилась на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда находится в шести очках от зоны вылета и в следующем туре сыграет против ведущего борьбу за выживание тульского «Арсенала». Встреча пройдет 10 апреля на «Открытие Арене», начало матча – в 16:30 мск.