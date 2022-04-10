Голкипер «Спартака»: «О недооценке соперника не могло быть и речи»

В матче двадцать четвертого тура чемпионата России московский «Спартак» встречался дома с тульским «Арсеналом» и крупно победил, забив три безответных мяча. Все три гола в этой встрече были забиты во второй половине матча - сперва отличился Роман Зобнин, а затем два гола забил Шамар Николсон. Для москвичей эта победа стала восьмой в сезоне, до этого «Спартак» не мог выиграть на протяжении трех матчей.

Голкипер московского клуба Илья Свинов прокомментировал итоги матча - по его словам, «Спартак» отнесся к сопернику со всей серьезностью, исключив вероятность его недооценки.

- Ни с одной командой не бывает просто — даже если команда ниже классом, всегда будет какой-то моментик или подход к воротам, которым соперник может воспользоваться, забить — и тогда игра поменяется. Поэтому никакой недооценки не было. - прозвучали слова Свинова в эфире телеканала «Матч ТВ».