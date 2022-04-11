Пресс-служба «Рубина» предложила руку помощи Геничу

Как стало известно сегодня, известного комментатора Константина Генича отстранили от комментирования матчей московского «Спартака» в связи с его неподобающими высказываниями в адрес клуба. На это тут же отреагировало руководство казанского «Рубина», которое предложило Геничу свою площадку для продолжения работы.

- Учитывая новости об отстранении Генича, готовы протянуть ему руку помощи и предоставить любую из наших доступных площадок для проведения аудио-трансляции нашей следующей игры против «Спартака» - сообщает пресс-служба «Рубина».