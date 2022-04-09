Белоголовцев: «У «Спартака» нет тренера, есть красивый юноша, который посмотрел видео, где по бровке бегают Каррера и Тедеско»

Российский шоумен и телеведущий Сергей Белоголовцев, который является болельщиком «Спартака» не считает Паоло Ваноли тренером «красно-белых».

«Команде не хватает всего. У «Спартака» нет тренера. Есть красивый юноша, который посмотрел видео, где по бровке бегают Каррера и Тедеско», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».

«Спартак» после 23 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб набрал 27 очков.

Завтра, 10 апреля «красно-белые» сыграют с тульским «Арсеналом» в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча состоится на «Открытие Арене», начало встречи – в 16:30 мск.

Ваноли возглавил «Спартак» зимой 2022 года. При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и три раза проиграла.