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«Атлетико Паранаэнсе» собирается выкупить нападающего «Спартака» Педро Роша

11 Апреля 2022 • 20:59 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Бразильский нападающий «Спартака» Педро Роша все ближе к тому, чтобы стать игроком «Атлетико Паранаэнсе» уже на постоянной основе. Сейчас 27-летний футболист играет у себя на родине на основании арендного соглашения.

Возможность выкупа игрока была прописана в подписанном в прошлом году соглашении, однако тогда там была указана сумма в 5,5 миллионов евро. Сейчас же, как сообщает телеграм-канал Вани Карпова, стороны обговаривают несколько меньшую сумму - в пределах двух миллионов евро. Сделка близка к заключению.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Паранаэнсе Педро Роша
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