«Атлетико Паранаэнсе» собирается выкупить нападающего «Спартака» Педро Роша

Бразильский нападающий «Спартака» Педро Роша все ближе к тому, чтобы стать игроком «Атлетико Паранаэнсе» уже на постоянной основе. Сейчас 27-летний футболист играет у себя на родине на основании арендного соглашения.

Возможность выкупа игрока была прописана в подписанном в прошлом году соглашении, однако тогда там была указана сумма в 5,5 миллионов евро. Сейчас же, как сообщает телеграм-канал Вани Карпова, стороны обговаривают несколько меньшую сумму - в пределах двух миллионов евро. Сделка близка к заключению.