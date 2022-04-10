Божович назвал арбитра Безбородова одним из худших в лиге

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович эмоиционально прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:3) в 24-м туре РПЛ.

«Отмененный гол? Если судья отменил, что я могу сказать? Я не хочу это комментировать. Судья — один из лучших в России», — сказал Божович журналистам.

«Спартак» после этой победы набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 21 очком располагается на дне турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин», «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ростова».