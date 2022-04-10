Божович послал на пресс-конференции журналиста, работающего на немецкое издание

Наставник тульского «Арсенала», черногорский специалист Миодраг Божович, эффектно отреагировал на вопросы, которые ему задавали во время пресс-конференции после матча со «Спартаком» некоторые журналисты. Один из них, в частности, спросил, почему «Арсенал» сыграл столь безвольно. Божовича, однако, вывел из себя не сам вопрос, а то, кого представлял журналист, обратившийся к нему.

- Журналист: Почему вы оказались слабейшим соперником «Спартака» за последнее время и выглядели безвольно?

Божович: Ты серьезно с «Киккером» сотрудничаешь? А я с ним не сотрудничаю! Как тебе не стыдно ###! Иди в свой «Киккер»! Иди в свою Германию! #####, ####! - высказался Божович.