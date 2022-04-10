Промес и Бакаев не сыграют против «Арсенала»

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и Зелимхан Бакаев не помогут своей команде в матче 24-го тура РПЛ против «Арсенала».

Отсутствие этих футболистов связано с тем, что игроки почувствовали дискомфорт после матча 23-го тура против «Локомотива» (0:1).

Стоит отметить, что в составе «Спартака» впервые на поле появится защитник Никита Чернов. Помимо этого, главный тренер Паоло Ваноли решил выпустить с первых минут сразу двух форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона.

«Спартак» подошел к этому матчу, имея в активе 27 очков, «красно-белые» занимают 10-е место и располагаются в трех очках от зоны вылета. Тульский «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице. В активе у «пушкарей» 21 очко после 23 туров.