Ваноли объяснил, почему выпустил двух нападающих в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли признался, что любит играть в два форварда, поэтому выпустил на матч 24-го тура РПЛ Александра Соболева и Шамара Николсона.

«Мне как тренеру всегда нравилось играть с двумя нападающими. Сейчас у меня есть такая возможность. На мой взгляд, у нас есть форварды, которые могут играть вместе», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» подошел к этому матчу, имея в активе 27 очков, «красно-белые» занимают 10-е место и располагаются в трех очках от зоны вылета. Тульский «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице. В активе у «пушкарей» 21 очко после 23 туров.