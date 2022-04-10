Кечинов надеется, что «Спартак» обыграет «Арсенал»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с тульским «Арсеналом».

Кечинов сказал «Спорт-Экспрессу», что раньше были ожидания, что спартаковцы будут бороться за призовые места, а теперь московская команда борется за выживание. Валерий отметил, что очень надеется на то, что «Спартак» сможет одержать победу, хотя «Арсеналу» некуда отступать, так что матч будет очень сложным.

Напомним, что встреча между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.