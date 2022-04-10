Тульский «Арсенал» столкнулся с финансовыми сложностями

Поражение со счетом 0:3 в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги не стало главной неприятностью уходящей недели для тульского «Арсенала». Сразу после матча появились слухи о том, что команда осталась без главного спонсора - компания «Ростех» перестала перечислять необходимые для осуществления жизнедеятельности коллектива деньги.

Это означает, что футболистам предстоит иметь дело с задержками по заработным выплатам, более того, как сообщает «РБ Спорт», исчезло даже питание в столовой - игрокам надлежит решать соответствующий вопрос самостоятельно.