Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: Травмированного Джикию в «Спартаке» заменит Жиго эксклюзив

04 Апреля 2022 • 21:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Арсенал Тула
10.04 16:30

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что капитан «красно-белых» Георгий Джикия из-за травмы выбыл на две недели.

«В нынешней ситуации травма Джикии, однозначно, является потерей. Хорошо, что в команде ещё есть Жиго. Но в любом случае отсутствие Георгия - потеря, он все-таки и капитан ещё. Сейчас «Спартак» находится в такой ситуации, что отсутствие любого игрока можно назвать потерей. Абсолютно каждый игрок сейчас нужен. Но одно дело, если речь идёт о нападении, где у «Спартака» есть выбор и можно маневрировать, а другое дело, когда речь идёт о полузащите и защите, где игроков не хватает.

Есть ли вероятность, что Джикию заменит Чернов? Сложно сказать. Его взяли, значит, дали понять, что нужен. Другое дело, доверит ли ему Ваноли. По идее, надо доверять, потому что Жиго в любом случае уйдёт, это вопрос времени. Если не доверять Чернову в этой ситуации, то это будет ошибка. Но на замену даже его Ваноли не выпускает. Почему - неясно. Если тренер меняет Джикию на Жиго, то Самуэль тогда и будет играть в следующей игре скорее всего», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Георгий Джикия Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АРСЕНАЛ ТУЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
22:13 · Россия. Премьер-лига
Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК
22:08 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал номинальным назначение Хапова в «Локомотив» эксклюзив
21:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал назначение нового главного тренера «Локомотива» эксклюзив
21:16 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Травмированного Джикию в «Спартаке» заменит Жиго эксклюзив
21:08 · Россия. Премьер-лига
Семин пожелал удачи Хапову на посту главного тренера «Локомотива»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Путин всегда делал всё лучшее для России, я думаю, всё начала Америка» 1
20:41 · Россия. Премьер-лига
Семак присутствует на матче СКА – ЦСКА
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» определился с новым тренером
20:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал утопией вылет «Спартака» в ФНЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Языджи повторил успех экс-нападающего ЦСКА — Жо
20:11 · Россия. Премьер-лига
Чистый убыток «Спартака» за 2021 год — 881 млн рублей
20:02 · Россия. Премьер-лига
Зарема не понимает, почему Соболев получил прозвище «дельфин» 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Баринов потянет уровень «Валенсии» без проблем»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Салихова заявила, что государство должно помочь футболу выжить
19:45 · Россия. Премьер-лига
Зарема призвала приостановить введение Fan ID
Все новости
Рекомендуем