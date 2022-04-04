Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что капитан «красно-белых» Георгий Джикия из-за травмы выбыл на две недели.

«В нынешней ситуации травма Джикии, однозначно, является потерей. Хорошо, что в команде ещё есть Жиго. Но в любом случае отсутствие Георгия - потеря, он все-таки и капитан ещё. Сейчас «Спартак» находится в такой ситуации, что отсутствие любого игрока можно назвать потерей. Абсолютно каждый игрок сейчас нужен. Но одно дело, если речь идёт о нападении, где у «Спартака» есть выбор и можно маневрировать, а другое дело, когда речь идёт о полузащите и защите, где игроков не хватает.

Есть ли вероятность, что Джикию заменит Чернов? Сложно сказать. Его взяли, значит, дали понять, что нужен. Другое дело, доверит ли ему Ваноли. По идее, надо доверять, потому что Жиго в любом случае уйдёт, это вопрос времени. Если не доверять Чернову в этой ситуации, то это будет ошибка. Но на замену даже его Ваноли не выпускает. Почему - неясно. Если тренер меняет Джикию на Жиго, то Самуэль тогда и будет играть в следующей игре скорее всего», - сказал Деменко.