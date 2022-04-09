Джикия рискует пропустить матч «Спартака» против «Арсенала»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, вероятнее всего, не сможет помочь своей команде в матче 24-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

По информации «Спорт-Экспресса», 28-летний россиянин не восстановился от травмы, которую он получил в прошлом туре в матче с «Локомотивом» (0:1). Сообщается, что Джикия избежал серьезной травмы, но тренируется по индивидуальной программе.

В сезоне-2021/22 28-летний защитник сыграл за «Спартак» 21 матч, в котором отметился одним забитым голом и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» подошел к матчу против «Арсенала», имея в активе 27 очков и команда занимает 10-е место в турнирной таблице. Встреча пройдет завтра, 10 апреля в Москве на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 мск.