Кто из легионеров останется в «Спартаке» на будущий сезон

«Спартак» долго удерживал всех легионеров, но за последнее время потерял сразу двоих иностранцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сколько «варягов» останется в стане «красно-белых» на будущий сезон.

Из-за известных обстоятельств российские клубы в последнее время теряют иностранцев. ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами до 30 июня, и уже многие этим воспользовались. «Спартак» достаточно долго держал всех восьмерых легионеров, но сначала Айртон уехал во «Фламенго», а теперь Джордан Ларссон отправился в АИК.

Бразилец в «Спартак» явно не вернётся. Он не приостановил контракт, а отправился в аренду до конца 2022 года. При этом «Фламенго» имеет возможность выкупить Айртона, которой наверняка воспользуется. Ларссон именно приостановил контракт, но тоже вряд ли вернётся. Дело в том, что его контракт со «Спартаком» завершается летом 2023-го, и сложно себе представить, что соглашение будет продлено. Сам Ларссон уж точно не захочет оставаться в России, при этом текущий сезон форвард провалил, а ухудшившееся финансовое положение Леонида Федуна, очевидно, заставит его экономить. Летом Джордана наверняка будут продавать.

Едва ли останется в «Спартаке» и Кристофер Мартинс. Полузащитника взяли в аренду, на него рассчитывали, но опять же в нынешних финансовых реалиях «красно-белые», кажется, предпочтут избежать этих трат. Виктор Мозес тоже предпочтёт уйти. Он порывался сейчас воспользоваться правом, предоставленным ФИФА, но в английской Премьер-лиге не разрешали дозаявлять футболистов вне трансферного окна. Летом же Мозесу ничего не будет мешать. Будущее Самуэля Жиго самое прозрачное – он перейдёт в «Марсель».

Сейчас у «Спартака» есть ещё 3 легионера, с которыми не всё так однозначно. Куинси Промес, скорее всего, останется в Москве. В Голландии на него открыто уголовное дело, которое, по последним данным, может иметь серьёзные последствия. В этой ситуации голландец едва ли жаждет оказаться в странах Евросоюза или США. Ехать в Азию Промес не захочет, так что может остаться в «Спартаке».

Шамар Николсон, в отличие от европейцев, не столь подвержен паническим настроениям, так что можно предположить, что он не рвётся из России. Тем не менее Николсон явно имеет серьёзные спортивные амбиции, и вполне резонно заподозрить его в желании выступать в еврокубках. Скорее всего, если у Николсона такой вариант появится, то он сменит клуб. В противном случае футболист из Ямайки, вероятно, останется в России.

Что касается Максимилиано Кофрие, то тут вопрос сложнее. Бельгиец, возможно, и хочет уехать из «Спартака», но уровень его футбола заставляет сомневаться в том, что на него будет большой спрос. И уж точно есть сомнения в том, сможет ли кто-то предложить ему зарплату на том уровне, которая у него в «Спартаке».

Отдельный вопрос касается тех футболистов, которые принадлежат «Спартаку», но находятся в аренде. Гус Тиль и Йоррит Хендрикс в Москву не вернутся. Оба европейца отнюдь не рвутся в Россию с учётом нынешних реалий. Помимо этого, у обоих в «Спартаке» не слишком получилось. Тиль же при этом проводит сильный сезон в составе «Фейеноорда», на него есть спрос, и «красно-белые» могут надеяться получить какую-то компенсацию за полузащитника. В сложившихся обстоятельствах для «Спартака» это может быть очень важно.

Вряд ли вернется в Россию и Эсекьель Понсе. Аргентинец уехал в «Эльче», успел забить гол, и ему явно комфортно в Ла Лиге. Сумма выкупа, о которой сообщалось, для «Эльче» является подъёмной, так что, вероятнее всего, Понсе останется в том клубе, где он находится.

Остаётся ещё вопрос по Педро Роше. Летом у бразильца завершается срок аренды в «Атлетико Паранаэнсе». У южноамериканцев нет предубеждений по отношению к России, но и большого спроса на Рошу тоже нет. Поскольку контракт Роши действует до лета 2023 года, он может вернуться в «Спартак» и исполнить его. Так как у «красно-белых» может случиться дефицит игроков, то бразильца могут оставить в команде.

В целом ситуация у «Спартака» не хуже, чем у других российских клубов. Тем не менее «красно-белые», как и другие российские коллективы, могут ждать исхода иностранцев.

Роман Андреев