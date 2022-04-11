Литвинов высказался о судействе в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился с журналистами своим мнением по поводу работы судей в матче с тульским «Арсеналом».

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что судьи тоже люди, которые могут ошибаться. Руслан отметил, что до этого арбитры очень часто ошибались против «Спартака». Молодой футболист добавил, что человеческий фактор в таких моментах никто не отменял.

Напомним, что тульская команда была очень недовольна работой арбитра Владислава Безбородова. В итоге «оружейники» уступили «Спартаку» со счётом 0:3.