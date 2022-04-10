Гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе не думают о вылете в ФНЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Малежиков рассказал о том, что в руководстве нет мыслей о том, что команда может вылететь в ФНЛ.

«Какие впечатления? Как всегда, положительные. Вылет в ФНЛ? Мы об этом не думаем», — приводит слова функционера «Чемпионат».

На 11-й минуте матча форвард «Спартака» Александр Соболев из штрафной площади пытался сделать прострел, но на нем были нарушены правила. Главный арбитр Владислав Безбородов после подсказки ВАР решил сам посмотреть спорный момент и не назначил пенальти. На 26-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов обратился за помощью к ВАР. После очередного личного просмотра VAR он отменил гол «Арсенала»: Радакович слегка оттолкнул Жиго – тот улетел на пару метров.

После перерыва счет открыл полузащитник Роман Зобнин. Спустя пять минут преимущество красно-белых удвоил форвард Шамар Николсон. А на 75-й минуте он оформил дубль.

Эта победа позволила московскому клубу оторваться от зоны вылета на шесть очков. Теперь «красно-белые» с 30 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 25-м туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин».