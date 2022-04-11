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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака» считает, что Игнатов может усадить Промеса на скамейку запасных

11 Апреля 2022 • 10:43 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов в разговоре с журналистами высоко оценил игру полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

Булатов сказал Metaraitings.ru, что Игнатов очень здорово проявил себя в матче с тульским «Арсеналом». Экс-игрок отметил, что Михаил вполне может усадить на лавку голландского полузащитника Куинси Промеса, который в последнее время вспыхивает только эпизодически. Виктор добавил, что Игнатов показывает более стабильную игру.

Напомним, что Михаил Игнатов в этом сезоне провёл в российском чемпионате 18 матчей и отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Виктор Булатов Куинси Промес Михаил Игнатов
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