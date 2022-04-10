Неожиданный разгром Тулы от «Спартака»: кто был лучшим в ослабленном составе Ваноли

Оценки футболистам Паоло Ваноли

Больше месяца не побеждал московский «Спартак», а тут сразу разгром. Уверенный и бесповоротный. Впервые при Паоло Ваноли красно-белые крупно обыгрывают соперника в РПЛ, 6:1 с «Кубанью» были в Кубке России. «Спартак» мог забить даже больше, но всё равно крупно победил и явно улучшил себе настроение – закрепился в середине турнирной таблицы, чуть снизил давление на команду. И это без травмированных Бакаева, Промеса, Селихова.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 22:13, в створ – 10:3, угловые – 5:3. Кто же лучше остальных смотрелся в расстановке красно-белых? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Сразу скажем, что тульский «Арсенал» провёл ужасный матч, так что слишком больших восторгов от игры «Спартака» изрекать не будем. У Максименко работы особо не было, все 3 удара в створ серьёзной угрозы не несли.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. То же самое касается и Георгия Джикии. Играл совсем без напряга, соперники по его зоне – Деспотович с Ткачёвым растворились на поле. Много поднимался Георгий к центру поля, но передачи вперёд сегодня не получались.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 5,5. А Жиго вообще сыграл ниже своих возможностей, став худшим в «Спартаке», когда такое было? Кажется, не до конца восстановился от травмы француз. Проиграл верх Радаковичу в моменте со спорно отменённым голом, сфолил на жёлтую карточку.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 8,0. А вот дебют Чернова в основе «Спартака» в РПЛ удался на славу. Никита был феноменален в борьбе за мяч – выиграл эпизодов 6 из 6, отлично играл на перехватах (3 раза) и начинал атаки. Именно его передача на Игнатова зародила первый гол.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,0. Не пожалел «своих» Даниил Хлусевич, буквально вспахавший правый фланг. Регулярно исходила угроза – два опасных навеса, три удачных прохода на дриблинге, постоянные забегания. Ещё бы точности добавить, а то Хлусевич загубил отличный момент и за 6 попыток 4 раза пробил мимо ворот.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Больше на передачи был нацелен Мозес, который сегодня исполнял стандарты. Виктор ни раз не пробил по воротам, зато полезнее Хлусевича был в подыгрыше. В активе Мозеса 3 обостряющих передачи, 6 точных кроссов и 4 удачных дриблинга за 4 попытки.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. Автор первого и такого важного гола. Оценка скорее за результативный удар, нежели за игру в целом. Зобнин был активен, покрывал большие расстояния в центре поля, но терялся в борьбе за мяч.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Несколько раз блеснул техникой Мартинс, в центре поля развернул сразу двух соперников. Но на обострение эти действия не сыграли. Передачами Кристофер атаки тоже не разгонял, как и Зобнин, в борьбе сыграл не лучшим образом – выиграл 5 эпизодов из 12.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,5. Появившийся на позиции фантазисты Игнатов вновь зацвёл. Видно, что парень отлично видит поле и чувствует игру. Передача на Зобнина сделал 90% работы в первом голе, а всего Михаил создал 4 опасных момента.

Реклама

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Невероятно заряжен на борьбу и полезен был Александр Соболев. Создал два голевейших момента, один из которых Николсон превратил в гол, отдал три ключевые передачи, постоянно обострял. Но оценка была бы повыше, реализуй Соболев свои моменты.

ШАМАР НИКОЛСОН – 8,0. У Шамара с реализацией был полный порядок. Воспользовался передачей Соболева, подкараулил ошибку Костадинова и оформил дубль. Явно меньше Александра работал на команду, зато сыграл настоящего центра нападения.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

ВЛАДИСЛАВ ШИТОВ – б/о.