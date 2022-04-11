КДК РФС рассмотрит оскорбления Кангва в адрес арбитра Безбородова

Руководители КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрят оскорбительные слова полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в адрес арбитра Владислава Безбородова.

Как сказал «Чемпионату» глава КДК РФС Артур Григорьянц, оскорбления Кангва в адрес судьи Безбородова будут рассмотрены на ближайшем заседании. Полузащитнику «Арсенала» грозит дисквалификация на срок от двух до четырёх матчей, а также солидный денежный штраф до полумиллиона рублей.

Напомним, что Кингс Кангва после матча между «Арсеналом» и «Спартаком» назвал судью «дерьмом», который помогал «красно-белым» победить.