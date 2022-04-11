Рабинер: «Отстранение Генича о работы на матчах «Спартака» - это стыд и позор»

Как стало известно сегодня, известного комментатора Константина Генича отстранили от комментирования матчей московского «Спартака» в связи с его неподобающими высказываниями в адрес клуба. На это тут же отреагировала футбольная общественность, в частности, российский журналист Игорь Рабинер, который вступился за своего коллегу по ремеслу. Он считает произошедшее сведением счетов - иного объяснения у него нет.

- По поводу отстранения Константина Генича о работы на матчах «Спартака» скажу просто - стыд и позор. Интересно вот что. Если теперь конфликт «Матч ТВ» и «Спартака» в лице Заремы исчерпан, то выходит, что в жертву по требованию последней принесли Генича. То есть телекомпания его элементарно сдала. При том что топовые комментаторы и так валят оттуда пачками, - написал Рабинер в своем телеграм-канале.