Ветеран «Спартака» Максим Деменко поделился мнением по поводу приостановки до лета контракта с красно-белыми Джорданом Ларссоном и его перехода в шведский АИК.

- Ларссон оказался первым игроков из «Спартака», кто воспользовался опцией приостановки действий контракта и ушел в другой клуб. Как к этому отнеслись?

- Позиция игрока мне понятна. Ваноли не доверяет ему, и агенты оперативно начали что-то решать. Они решили воспользоваться опцией приостановки контракта, когда появилась такая возможность, и футболист перешел в АИК.

- «Спартак» не получит денег за его уход в АИК, но с другой стороны, и зарплату игроку платить не будет. Это выгодное развитие событий для клуба?

- В связи с нынешней ситуацией, конечно, «Спартаку» выгодно не платить ему зарплату. А если клуб решил бы продать футболиста, который не играет, то оказался бы в финансовом проигрыше. А так, у Ларссона еще почти полтора года контракта и его можно отпустить куда-то ради практики. Жалко, конечно, что все так получилось, ведь Ларссон – неплохой футболист, мы видели, как он умеет играть. Но тут все дело в доверии тренера. Любого хорошего игрока посади на замену и тут же начнутся проблемы. Любому футболисту нужна практика, чтобы он хорошо играл.

- Ларссон в интервью говорил, что при Руе Витории он провел худший отрезок в своей карьере. Поговаривали даже, что у него проблемы с тренером. Такое могло быть?

- Однозначно. Мы видели, что Ларссон – интересный игрок и изначально он вписывался в игровую модель «Спартака. Так часто бывает с футболистами. Здесь многое зависит и от профессионализма. Даже если ему что-то не понравилось, он должен исполнять свои обязательства. А Ларссон жался до последнего. Потом появилась возможность ухода, естественно, он решил этот вопрос.

- Может Ларссону оказалось сложно каждый раз подстраиваться под новый игровой стиль команды, новых тренеров и их требования?

- У каждого футболиста своя ситуация, которая всегда зависит от самого игрока. Клуб всегда рискует, потому что футболист может в одном клубе хорошо выступать, а в другом ему будет тяжело вписываться. Но чтобы хорошо влиться в любую команду, надо иметь стабильную игровую практику. Плюс Ларссон захотел уехать в Швецию по семейным обстоятельствам. У него маленький ребенок и рядом с родней будет проще.

- Вам не кажется, что Ларссон мог найти команду посильнее, чем шведский АИК?

- Однозначно. Но видимо, семейный вопрос сейчас стоит выше, чем все остальные. Он же даже финансово потерял.

- Все знают, что Ларссон может играть хорошо, да и серьезных травм у него не было. Может он просто дурака валял, чтобы его отпустили бесплатно?

- Да, так зачастую бывает. Он мог перестать выполнять какие-то моменты, мол, хотите – убирайте меня из команды. В клубе на случай таких моментов должен быть человек, отвечающий за спортивную составляющую. Он мог бы поговорить с игроком, найти слова, что команде нужна его игра, а футболисты часто не ощущают такой поддержки, потому что с ними не хотят общаться. И игрок начинает также относиться.

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- Для «Спартака» уход Ларссона, это потеря?

- У команды сложная ситуация. С одной стороны, задач нет. С другой, команда может опуститься еще ниже в таблице. Руководство может снова перестать доверять тренеру, а это не приведет ни к чему хорошему. Что-то мешает клубу развиваться, ведь состав крепкий. Только за счет сплоченности коллектива можно это перебороть.

- Ларссон вернется в «Спартак» или не стоит его ждать летом?

- Мы не знает всех нюансов. Я не исключаю, что он вернется. А может «Спартаку» он больше не нужен и клуб будет принимать по игроку решение о продаже. Или они расстанутся по обоюдному согласию.

Елена Григорьевская