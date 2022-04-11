Губерниев о Божовиче: Он слабый

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал наставника тульского «Арсенала» Миодрага Божовича.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что Божовичу нужно держать удар, ведь в публичном поле люди могут задавать любые вопросы. Комментатор отметил, что позиция Божовича доказывает, что тренер «Арсенала» просто слабый.

Напомним, что после крупного поражения от «Спартака» со счётом 0:3 Миодраг Божович отказался отвечать на вопрос журналиста о том, почему тульская команда так плохо играет.