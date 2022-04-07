Стало известно, кто рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом»

Представители РФС определились с арбитрами, которые будут работать на предстоящих матчах 24-го тура Российской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром матча между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом» назначен питерский арбитр Владислав Безбородов, которому будут помогать Варанцо Петросян и Адлан Хатуев. На ВАР будут работать Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина. В прошлом туре Безбородов обслуживал поединок между «Рубином» и «Химками», в котором победу со счётом 3:2 одержал подмосковный клуб.

Матч между «Спартаком» и «Арсеналом» состоится 10 апреля в 16.30 по московскому времени.