Мостовой: Наконец-то «Спартак» выиграл

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой в своём телеграм-канале высказался по поводу победы «Спартака» над тульским «Арсеналом».

Александр написал, что наконец-то спартаковцы выиграли, да ещё и с достаточно крупным счётом. Мостовой отметил, что в идеале «Спартак» должен был проигрывать в начале матча, но арбитры отменили чистый гол «Арсенала». Экс-игрок добавил, что туляки вряд ли бы сумели набрать очки в поединке с «красно-белыми».

Напомним, что «Спартак» уверенно переиграл «Арсенал» со счётом 3:0. Подопечные Ваноли идут на девятом месте в таблице.