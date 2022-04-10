Тренерская победа, но Ваноли хвалить рано

«Спартак» одержал уверенную победу над «Арсеналом» в Премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» резюмирует успех «красно-белых».

«Спартак» под руководством Паоло Ваноли пока оценивать очень сложно. С ЦСКА команда сыграла неважно, с «Динамо» победила, но во многом за счёт удачно сложившихся эпизодов. В поединках против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» подопечные Ваноли выглядели неубедительно. Тем не менее во всех трёх поединках случились грубые ошибки арбитров. Уж как минимум в матчах с «Нижним Новгородом» и «Локомотивом» всё могло сложиться иначе, удали арбитр в первом тайме игроков в стане соперников «Спартака». Хотя «красно-белые» играли неважно, но уж точно очков должны были набрать больше.

Когда уже в дебюте Владислав Безбородов побежал смотреть повтор эпизода с Соболевым, мелькнула мысль, что «Спартаку» решили вернуть должок. Ну нельзя за такое ставить пенальти! К счастью, Безбородов не стал дарить «красно-белым» преимущество, что позволило смотреть на игру команды.

В целом от игры «Спартака» осталось хорошее впечатление. Впервые со времени руководства Паоло Ваноли было видно, что команда хотела играть и побеждать. Итальянец довольно легко выстроил действия своих подопечных, исходя из проблем туляков и того состава, который был у него. С учётом двух мощных форвардов «Спартак» сделал ставку на фланги, которая и дала результат. Особенно поразило, как Хлусевич справа просто разорвал Степанова. Если бы не удачные действия Левашова, игра была бы сделана ещё в первом тайме. С другой стороны, отличная игра вратаря «оружейников» позволила «Спартаку» показать свой характер – не сломаться, а додавить соперника.

Конечно, превозносить Ваноли не стоит. «Арсенал» идёт последним и имеет гигантские кадровые проблемы. В этой ситуации удачный результат выглядел обязательством для «Спартака». С другой стороны, Ваноли можно поставить в плюс то, что «красно-белые» не просто на классе задавили соперника, а именно тактически его переиграли.

Говорить о тактике «Спартака» с двумя форвардами смысла пока нет. Дело в том, что это была вынужденная мера. Из-за отсутствия Промеса и Бакаева, которые получили повреждения, и уехавшего Ларссона, у Ваноли вариантов в общем-то не оставалось. Это можно расценить как интересный вариант итальянца, но серьёзно анализировать его не стоит. Любопытно другое. Почему-то многие, увидев стартовые составы, ждали, что Соболев и Николсон будут играть вдвоем на острие. Однако матч показал, что у них разные роли, и при этом оба в них выглядят органично. Николсон действительно играл на острие – дважды забил, один раз упустил шанс, ещё в одном эпизоде его опередил Хлусевич. Что касается Соболева, то он действовал в подыгрыше: одну голевую отдал, ещё одну запорол Хлусевич. Вспомним ещё пару его интересных задумок в штрафной. То есть Соболев и Николсон довольно легко разделили обязанности, и оба с ними справились.

Ещё бросилось в глаза желание и Соболева, и Игнатова доказать, что они достойны играть чаще. Было видно, что оба пытались показать себя, старались. Оба были вознаграждены результативными баллами, а могли бы ещё набрать. В соперниках был «Арсенал», забывать не будем, но желание всё же отметим. Это намекает на здоровую атмосферу в коллективе, несмотря на последние неудачные результаты.

Из негатива хочется, прежде всего, отметить… Александра Максименко. В моменте с не засчитанным голом осталось загадкой, почему он просто не пошёл на выход. Не очень понятно, что в этом сезоне случилось с голкипером, но пока даже пауза в запасе ему на пользу не идёт.

Через неделю Ваноли будет вновь предоставлен шанс тактически переиграть более слабого соперника. «Рубин» сейчас настолько разобранный, что у «Спартака» будут хорошие шансы. Затем важнейший матч – четвертьфинал кубка России против ЦСКА. Во многом это будет поединок, который определит будущее Ваноли.

Роман Андреев