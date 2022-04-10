«Спартак» снова побеждает: видео всех голов «красно-белых» в матче с «Арсеналом»

В матче двадцать четвертого тура чемпионата России московский «Спартак» встречался дома с тульским «Арсеналом» и крупно победил, забив три безответных мяча. Все три гола в этой встрече были забиты во второй половине матча - сперва отличился Роман Зобнин, а затем два гола забил Шамар Николсон. Для москвичей эта победа стала восьмой в сезоне, до этого «Спартак» не мог выиграть на протяжении трех матчей. «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

Ниже - все голы этого победного для московского клуба матча.