Червиченко посоветовал Жиго подрабатывать в дельфинарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Арсеналом» в матче 24-го тура РПЛ.

«Жиго первый толкал, а затем упал великолепно! Можно подрабатывать в Малом театре в свободное время или в дельфинарии! Нарушение было», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Эксперт добавил, что «Спартак» гораздо сильнее Тулы по персоналиям и было бы странно, если бы итоговый счет был другим. У Червиченко, как он сам признался, не было сомнений в победе «Спартака».

«Спартак» после этой победы набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на шесть очков и поднялся на девятое место. «Арсенал» с 21 очком располагается на дне турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин», «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ростова».