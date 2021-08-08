​«Нижний Новгород» рассказал о состоянии Миладиновича

На официальном сайте «Нижнего Новгорода» была опубликована информация о состоянии защитника команды Ивана Миладиновича.

Напомним, в субботнем поединке против «Спартака» Миладинович получил травму головы, столкнувшись с Эсекелем Понсе.

Пресс-служба нижегородского клуба сообщает, что у Миладиновича была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана лобной области. Состояние сербского футболиста стабильное.

Добавим, что «Нижний Новгород» смог обыграть «Спартак» на поле соперника с результатом 2:1. Нижегородцы идут в верхней части таблицы РПЛ с семью очками после трёх туров.