Андрей Федун: «Попов уходит? Выпил, наверное»

Буквально недавно появилась информация о том, что спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов собирается по собственному желанию покинуть клуб. Он считает, что руководство должным образом ему не доверяет.

После окончания матча москвичей против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионом, завершившегося не в пользу российского коллектива, член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал данные слухи. Он сообщил, что не в курсе каких-либо заявлений, передает Sport24. «Попов уходит? Выпил, наверное», - сказал Федун.

Напомним, что за спиной Попова в общей сложности уже почти десять лет работы на должности спортивного директора «красно-белых».