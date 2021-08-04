Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 267 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Андрей Федун: «Попов уходит? Выпил, наверное»

04 Августа 2021 • 22:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Буквально недавно появилась информация о том, что спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов собирается по собственному желанию покинуть клуб. Он считает, что руководство должным образом ему не доверяет.

После окончания матча москвичей против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионом, завершившегося не в пользу российского коллектива, член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал данные слухи. Он сообщил, что не в курсе каких-либо заявлений, передает Sport24. «Попов уходит? Выпил, наверное», - сказал Федун.

Напомним, что за спиной Попова в общей сложности уже почти десять лет работы на должности спортивного директора «красно-белых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Попов Андрей Федун РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:49
Вот Федунка бы поменять вот это дело было бы
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
00:09 · Россия. Премьер-лига
Сёмин записал видеообращение к болельщикам «Ростова» - видео
04 Августа
23:32 · Россия. Премьер-лига
Леонид Федун назвал поступок Попова «не мужским»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Слова Заремы в мой адрес – наглая ложь»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Монтиэля обвинил «Спартак» во лжи 1 эксклюзив
22:39 · Россия. Премьер-лига
Контракт Кардозу с «Динамо» расторгнут
22:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Федун: «Попов уходит? Выпил, наверное» 1
22:25 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» Попов покинет клуб из-за разногласий с руководством
22:18 · Россия. Премьер-лига
Карпин провёл последнюю тренировку в «Ростове»
21:10 · Кубок России
«Факел» и «Торпедо» обыграли своих соперников
20:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов выиграл голосование за лучшего игрока месяца в «Локомотиве»
20:34 · Кубок России
«КамАЗ», «Велес» и «Кубань» вышли в 1/32 финала Кубка России
20:34 · Россия. Премьер-лига
У РПЛ будет новый пресс-секретарь
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подпишет защитника «Беневенто»
20:04 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 6 августа 2021
Все новости
Рекомендуем
 