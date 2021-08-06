Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Директора селекционного отдела «Шахтёра» не будет в «Спартаке»

06 Августа 2021 • 00:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

По информации портала Metaratings, глава селекционного отдела донецкого «Шахтёра» Жозе Боту не покинет клуб ради «Спартака».

Португалец не имеет никаких причин оставлять текущую должность. Руководство «горняков», а также главный тренер команды Роберто де Дзерби придерживаются того же мнения. Боту выполняет первоклассную работу. Оставить «Шахтёр» он сможет лишь в том случае, если в клуб обратятся гранды европейского футбола. В прошлом году специалист отказал «Роме».

Необходимо добавить, что спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов решил подать в отставку после вчерашнего матча с «Бенфикой» (0:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шахтёр Донецк Жозе Боту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  17:00 Уфа ... Локомотив Москва 3.7 3.2 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
00:04 · Россия. Премьер-лига
Директора селекционного отдела «Шахтёра» не будет в «Спартаке»
05 Августа
23:04 · Россия. Премьер-лига
Помощники Карпина ушли из «Ростова»
21:57 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» рассматривает покупку вингера «Крыльев Советов»
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» зовёт Месси в свой состав 2
21:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-опорник «Спартака» Фернандо готовится вернуться в Россию эксклюзив
21:04 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Решил, что нужно двигаться дальше»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Маммана: «В «Зените» планировал бороться за место в составе»
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Тренеры Мартинес и Альба перешли из «Ростова» в сборную России вслед за Карпиным
19:25 · Россия. Премьер-лига
Малафеев - об уходе Карпина из «Ростова»: «Иначе всё могло быть хуже и для клуба, и для сборной»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Макаров стал игроком «Динамо» - источник
19:09 · Россия. Премьер-лига
​РФС показал «тайну ВАР» видео
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Уткин объяснил для себя уход Карпина из «Ростова» 1
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тарханов - о «Спартаке»: «Весь негатив нужно оставлять в клубе, а не выплескивать в прессу»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Салихова жёстко ответила Смородской, назвавшей её «пустым местом» 2
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Дойдёт до того, что гендиректором «Спартака» будет Бузова, а тренером – Салихова»
Все новости
Рекомендуем
 