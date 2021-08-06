Директора селекционного отдела «Шахтёра» не будет в «Спартаке»

По информации портала Metaratings, глава селекционного отдела донецкого «Шахтёра» Жозе Боту не покинет клуб ради «Спартака».

Португалец не имеет никаких причин оставлять текущую должность. Руководство «горняков», а также главный тренер команды Роберто де Дзерби придерживаются того же мнения. Боту выполняет первоклассную работу. Оставить «Шахтёр» он сможет лишь в том случае, если в клуб обратятся гранды европейского футбола. В прошлом году специалист отказал «Роме».

Необходимо добавить, что спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов решил подать в отставку после вчерашнего матча с «Бенфикой» (0:2).