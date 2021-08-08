​Салихова: «Федун не просил меня удалять телеграм-канал»

В воскресенье Зарема Салихова объявила о том, что её телеграм-канал, который в последние месяцы наделал много шумихи, будет закрыт. В СМИ сообщалось, что пойти на такой шаг Салихову убедил её супруг – владелец «Спартака» Леонид Федун. Впрочем, Зарема опровергла эту информацию.

«Решение удалить телеграм-канал принимала самостоятельно. Федун меня не просил», - прокомментировала Салихова эту ситуацию для sport24.

Напомним, что «Спартак» плохо начал новый сезон, проиграв три из четырёх официальных матчей. Следующую игру команда Руя Витории проведёт против «Бенфики» во вторник, 10 августа.