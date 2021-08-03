Два российских клуба интересуются полузащитником «Альмерии»

Полузащитник испанской «Альмерии» Самуэл Кошта попал в сферу интересов двух российских клубов, пишет AS.

Сообщается, что 20-летнего португальца хотят приобрести московский «Спартак» и «Краснодар». Также среди желающих называются английские «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити», испанские «Севилья» и «Вильярреал», и франкфуртский «Айнтрахт». Цена трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Самуэл Кошта перебрался в «Альмерию» год назад из португальской «Браги». В прошедшем сезоне он вместе с новым клубом провел в испанской Сегунде, где отыграл 35 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.