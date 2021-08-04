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Россия. Премьер-лига

Семак высказался о выступлениях Малкома на Олимпиаде

04 Августа 2021 • 19:25 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлениях полузащитника клуба Малкома на Олимпиаде в Токио.

Семак отметил важность того, что Малком принимает участие в каждом поединке соревнования, но подчеркнул необходимость избегания травм игроками «сине-бело-голубых»:

«Для нас главное — чтобы он приехал здоровым, потому что у нас каждый игрок на счету», - передает слова специалиста официальный сайт чемпионов России.

«Зенит» в следующем для себя поединке примет на своем поле «Краснодар» в рамках российского чемпионата. Противостояние пройдет 8 августа и начнется в 17 часов по времени Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Олимпиада Сергей Семак Малком
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