Ерохин поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона

31-летний полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился своим впечатлением от начала текущего сезона Тинькофф РПЛ.

«Результат нравится. Набрали на выезде 6 очков - это хорошо», - сообщил хавбек в эфире «Матч Премьер». Также Александр отметил, что «сине-бело-голубым» надо ещё много работать, потому что не всё в их игре идеально.

У игрока спросили, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за чемпионство, и Ерохин ответить не смог, сказав лишь, что очень хорошо выглядят ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», но, что будет дальше, никто не знает.

В третьем туре зенитовцы сыграют против «Краснодара».