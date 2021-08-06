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Россия. Премьер-лига

Ерохин поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона

06 Августа 2021 • 23:38 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.48 4.50 6.50
Через 16 ч. 8 мин.
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31-летний полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился своим впечатлением от начала текущего сезона Тинькофф РПЛ.

«Результат нравится. Набрали на выезде 6 очков - это хорошо», - сообщил хавбек в эфире «Матч Премьер». Также Александр отметил, что «сине-бело-голубым» надо ещё много работать, потому что не всё в их игре идеально.

У игрока спросили, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за чемпионство, и Ерохин ответить не смог, сказав лишь, что очень хорошо выглядят ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», но, что будет дальше, никто не знает.

В третьем туре зенитовцы сыграют против «Краснодара».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Ерохин
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окончен Уфа 1:1 Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.48 4.5 6.5
07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
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