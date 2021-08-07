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Россия. Премьер-лига

«Зенит» и «Краснодар» по традиции дали огня! Питерцы забили три, но победили минимально

07 Августа 2021 • 18:58 Комментировать (2)
Зенит
3:2
Краснодар
окончен
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В центральном матче третьего тура сошлись «Зенит» и «Краснодар».

Протокол игры  
Зенит 3:2 Краснодар
(1:0) Азмун Сердар 9'    
    24' Кордоба Джон (1:1)
(2:1) Азмун Сердар 35'    
(3:1) Ерохин Александр 44'    
    76' Спайич Урош (3:2)
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав   81' (Чистяков Дмитрий (   81') Ловрен Деян Ракицкий Ярослав   88' (Круговой Данил (   88') Дуглас Сантос Кузяев Далер   13'   88' (Мостовой Андрей (   88') Барриос Вилмар Ерохин Александр Вендел Маркус   27' Дзюба Артём   66' (Сутормин Алексей (   66') Азмун Сердар
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Королёв Георгий Кравцов Кирилл Кузнецов Даниил
Сафонов Матвей Рамирес Кристиан   79' Спайич Урош Сорокин Егор   46' (Кайо Силва (   46') Де Вильена Тонни Черников Александр   70' (Газинский Юрий (   70') Крыховяк Гжегож   87' (Ильин Владимир (   87') Кабелла Реми   70' (Классон Виктор (   70') Сперцян Эдуард Кордоба Джон Ионов Алексей   70' (Сулейманов Магомед-Шапи (   70')
Запасные: Агкацев Станислав Городов Евгений Чернов Евгений Стоцкий Дмитрий
07 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Первый домашний матч сезона чемпион России проводил против «Краснодара». «Зенит» с двух выездов вернулся непобеждённым, отгрузив «Химкам» три мяча, а «Ростову» - четыре. До этого в Суперкубке России «Локомотив» получил трёшку. Ганчаренко же в прошлом туре тем же «Химкам» неожиданно уступил дома и пока сложно понять футбол «Краснодара». Нестабильность остаётся главным показателем «быков».

Матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» априори получаются зрелищными. За последние три встречи настреляли 14 голов на двоих – два раза победили питерцы, однажды зафиксирована ничья. В игре нового сезона Ганчаренко впервые представил в основе двух именитых новичков. Кордоба игра в нападении, а Крыховяк вместе с Ионовым и Кабелла обеспечивал колумбийцу поддержку.

У Семака в стартовый состав вернулся Барриос, заслужил основу Ерохин, а в нападении действовала привычная пара Азмун – Дзюба. Начали они без раскачки: уже на девятой минуте Азмун ускорился на разрезающую передачу Вендела и ловко реализовал выход 1 на 1 с Сафоновым. Но гол подействовал на «Зенит» не лучшим образом. Питерцы расслабились, тут же получив в ответ. Кузяев привёз глупейший штрафной, Сперцян его блестящим образом реализовал, но в дело включился VAR. Спайич помешал стенке «Зенита», а по новым правилам так делать нельзя. После просмотра повтора Амелин мяч отменил.

 

Однако разогнавшийся «Краснодар» своего добился. После прострела слева Джон Кордоба в штрафной площади развернулся в окружении четырёх защитников и пробил. Рикошет от ноги Ракицкого мяч оказался в сетке – 1:1. И опять гол негативно повлиял на забившую команду. Теперь уже включился «Зенит» и тоже забил дважды. Правда, оба засчитали. Сначала прострел Караваева справа задел Сорокина и оказался в ногах Азмуна. Сердар метров с восьми мощно пробил под перекладину. А затем уже прострел Ерохина из той же зоны прилетел на ногу Ерохину, Александр с ходу пальнул в ближний угол и не прогадал – 3:1.

 

Вторая половина встречи была скучной не в пример первой. Ганчаренко начал с замены Сорокина на Кайо, а его команда первый момент создала на исходе часа игры – Сперцян из пределов штрафной площади пробил в сетку с внешней стороны. «Зенит» сигнал принял, повысил плотность и «быки» увязли. Минимум острых атак было у гостей, а хозяева сами не спешили вперёд. Хотя у Азмуна было несколько перспективных рывков в штрафную площадь – до удара накрывали Сердара.

Ганчаренко стрельнул тройной заменой, выпустив Классона, Шапи и Газинского, а чуть позже помог угловой. Все отскоки были за гостей, так что сейв Кержакова не помог, Спайич с близкой дистанции дослал мяч в пустые ворота – 3:2. Их матчи просто не бывают скучными. Но «Зенит» в итоге «потушил» концовку, доведя дело до четвёртой победы кряду. В новом сезоне команда Сергея Семака не забивает меньше трёх за матч.

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Зенит Краснодар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
только не мясо!!!
07 Августа 2021 в 19:14
Счёт вполне устраивает, но игра что то глаз не радует - слишком уж академично... Всех Зенитчиков с победой!)
JUMPER
07 Августа 2021 в 19:06
С победой Зенит. С победой СБГ !!!
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окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
07.08  20:00 Спартак Москва ... Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
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