«Зенит» зовёт Месси в свой состав

Чемпион российской Премьер-лиги «Зенит» дал понять, что будет не прочь трудоустроить в своём составе Лионеля Месси.

Сильнейший клуб РПЛ не стал медлить с реакций на сенсационную новость о том, что 34-летний аргентинец прощается с командой, за которую он выступал всю свою профессиональную карьеру.

«Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера, Лео», - гласит месседж «сине-бело-голубых», опубликованный в Twitter.

St.Petersburg > Paris/Manchester FYI Leo. https://t.co/Xl5FNDpKbY — FC Zenit in English (@fczenit_en) August 5, 2021

Лионель Месси является воспитанником Ла Масии – клубной академии каталонцев. Его дебют за первую команду «сине-гранатовых» случился в далёком 2004 году в дерби против «Эспаньола». С той поры Лео провёл в футболке «Барселоны» 778 поединков, забив в них 672 мяча.