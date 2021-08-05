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Россия. Премьер-лига

«Зенит» зовёт Месси в свой состав

05 Августа 2021 • 21:54 Комментировать (1)
Зенит
...
Краснодар
1.47 4.60 6.50
07.08 17:00
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Чемпион российской Премьер-лиги «Зенит» дал понять, что будет не прочь трудоустроить в своём составе Лионеля Месси.

Сильнейший клуб РПЛ не стал медлить с реакций на сенсационную новость о том, что 34-летний аргентинец прощается с командой, за которую он выступал всю свою профессиональную карьеру.

«Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера, Лео», - гласит месседж «сине-бело-голубых», опубликованный в Twitter.

 

 

Лионель Месси является воспитанником Ла Масии – клубной академии каталонцев. Его дебют за первую команду «сине-гранатовых» случился в далёком 2004 году в дерби против «Эспаньола». С той поры Лео провёл в футболке «Барселоны» 778 поединков, забив в них 672 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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JUMPER
05 Августа 2021 в 22:13
ай а мелкий уже дал ответ...говорит шо с детства за принародный масковский клуп...))) говорит шо ему по душе амбицаи ентого клупа...)))говорит шо главнае шо они пастаяно в эврокупках играють...))) ну и само главно...шо трохфеи выигравають пристижны...)))
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