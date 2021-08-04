РФС назначил судей на матчи «Динамо» - ЦСКА и «Зенит» - «Краснодар»

Названы судейские бригады, которые обслужат поединки третьего тура российской Премьер-лиги. На московском дерби «Динамо» - ЦСКА отработает Владислав Безбородов.

Поединок петербургского «Зенита» и «Краснодара» доверили Алексею Амелину. Матч московского «Спартака» с «Нижним Новгородом» обслужит бригада судей во главе с Алексеем Сухим.

Третий тур стартует в пятницу, 6 августа, а завершится в понедельник, 9 августа.

По итогам двух проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит». На второй строчке располагается казанский «Рубин», а топ-3 замыкает московское «Динамо».