РФС назначил судей на матчи «Динамо» - ЦСКА и «Зенит» - «Краснодар»

Названы судейские бригады, которые обслужат поединки третьего тура российской Премьер-лиги. На московском дерби «Динамо» - ЦСКА отработает Владислав Безбородов.
Поединок петербургского «Зенита» и «Краснодара» доверили Алексею Амелину. Матч московского «Спартака» с «Нижним Новгородом» обслужит бригада судей во главе с Алексеем Сухим.
Третий тур стартует в пятницу, 6 августа, а завершится в понедельник, 9 августа.
По итогам двух проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит». На второй строчке располагается казанский «Рубин», а топ-3 замыкает московское «Динамо».
Безбородов – главный арбитр матча #ДинамоЦСКА. И другие назначения 3-го тура Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/tIF3rNx5ke— РФС (@rfsruofficial) August 4, 2021