Орлов: «Дзюбу нельзя выпускать с такой игрой»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру центрального нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в недавнем поединке против «Краснодара» (3:2).

«В матче с «Краснодаром» Дзюба разочаровал. Он был пассивен, мало помогал атаке, не успевал. Дзюбу нельзя выпускать с такой игрой», - поведал комментатор в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний форвард принял участие в трех поединках и не отметился результативными действиями.

После трех туров подопечные Сергея Семака набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут на выезде против столичного «Локомотива». Игра пройдет 15 августа.