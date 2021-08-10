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Россия. Премьер-лига

Орлов: «Дзюбу нельзя выпускать с такой игрой»

10 Августа 2021 • 08:41 Комментировать
Зенит
3:2
Краснодар
окончен
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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру центрального нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в недавнем поединке против «Краснодара» (3:2).

«В матче с «Краснодаром» Дзюба разочаровал. Он был пассивен, мало помогал атаке, не успевал. Дзюбу нельзя выпускать с такой игрой», - поведал комментатор в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний форвард принял участие в трех поединках и не отметился результативными действиями.

После трех туров подопечные Сергея Семака набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут на выезде против столичного «Локомотива». Игра пройдет 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Артём Дзюба
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