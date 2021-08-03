Матч «Зенит» - «Краснодар» c трибун увидят не более 1000 болельщиков

Матч третьего тура Тинькофф РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» вживую увидят не более 1000 болельщиков, об этом заявляет официальный сайт «сине-бело-голубых».

Всё дело в том, что Роспотребнадзор и администрация Санкт-Петербурга, в связи c ковидными ограничениями, не разрешают запускать на стадион много зрителей.

Для тех, кто имеет сезонный абонемент и не сможет попасть на игру, клуб подготовил особое предложение. Вся детальная информация по которому, будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента.

Поединок состоится в субботу на «Газпром Арена» в 17:00.