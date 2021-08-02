Какие задачи на сезон поставили клубы чемпионата России

Российская премьер-лига набирает обороты. Кто-то пока идёт без потерь, кто-то уже начинает буксовать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, какие задачи стоят перед клубами.

На самом деле в Российской премьер-лиге задачи, которые ставят себе клубы, довольно однотипные. Раньше кто-то мечтал о чемпионстве, кто-то о месте в Лиге чемпионов, кто-то просто о попадании в еврокубки. Сейчас же, кажется, что последнюю возможность как цель никто не ставит. Лига чемпионов настолько отличается от Лиги Европы и тем более от Лиги конференций, что все стремятся либо в главный еврокубок, либо никуда. В последние годы Лига Европы была скорее обузой для отечественных клубов, что уж говорить о Лиге конференций.

«Зенит», естественно, мечтает не просто о попадании в Лигу чемпионов, но и о чемпионстве. Питерцы выиграли три последних розыгрыша Премьер-лиги и теперь хотят к ним добавить четвертый. Сильнейший клуб страны и не может ставить другую задачу. Для «Зенита» Премьер-лига давно стала просто этапом в достижении настоящей мечты. Питерцы хотят вновь сыграть в плей-офф Лиги чемпионов и пошуметь в Европе. Для этого просто необходимо побеждать в Премьер-лиге, но само по себе чемпионство давно уже не будоражит никого в городе на Неве.

Embed from Getty Images

«Спартак» в свою очередь хочет как максимум потеснить «Зенит». Москвичи в следующем году празднуют 100-летний юбилей, и Леонид Федун ранее говорил, что хочет к этому событию взять второе для себя чемпионство. Правда, весной руководители «красно-белых» в лице Евгения Мележикова и Дмитрия Попова в интервью рассуждали о том, что для «Спартака» главное – это стабильно участвовать в Лиге чемпионов. Если интерпретировать их слова, то легко понять, что и второе место не будет считаться провалом.

Также на место в Лиге чемпионов претендует и «Локомотив». Официально никто из клуба не обозначал эту цель. Однако можно вспомнить, что не так давно всплыла стратегия «Локомотива»: на ближайшие годы поставлена задача войти в топ-16 клубов Европы и выиграть три чемпионата за пять лет. Очевидно, что Ральфа Рангника и Томаса Цорна на большую зарплату приглашали тоже ради большой задачи. Правда, пока перспективы «Локомотива» выглядят не слишком обнадёживающими.

Embed from Getty Images

В «Рубине» цель на сезон назвали довольно чётко. Ещё на встрече с болельщиками Джордже Деспотович на подобный вопрос ответил: «Выиграть чемпионство». Леонид Слуцкий тут же поспешил заявить, что «полностью согласен». Насколько эта задача по силам казанцам – пока сказать сложно. Многое будет зависеть от будущего Хвичи Кварацхелии. Всё-таки «Рубин» с грузинским вингером и без него – это две разные команды. Казанцы уже купили Сеада Хаксабановича, но всё же вряд ли он сможет в полной мере заменить Кварацхелию. В общем, задача понятная, но добиться её будет непросто.

Пятая команда прошлого сезона «Сочи» не спешит с декларацией задач. Кажется, южане и сами понимают, что в прошлом сезоне забрались очень высоко, и повторить этот результат будет сложно. Вдобавок к этому сочинцы потеряли ряд своих лидеров, и пока неясно, получится ли их достойно заменить. Откровенно говоря, вряд ли стоит считать «Сочи» претендентом на попадание в Лигу чемпионов. Этого не случится, будем реалистами. Даже в зону Лиги конференций попасть будет сложно, но вот успех «Сочи» наверняка мечтают повторить.

Интересно, что нет пока задачи на сезон и у ЦСКА. Во всяком случае недавно тренер Григорий Бабаян сообщил, что такого разговора с руководством не было. Он добавил, что ЦСКА не может не ставить самые серьёзные задачи. С другой стороны, не очень понятно, чего можно ожидать от молодого тренера Алексея Березуцкого в первом сезоне. Да и если сейчас уйдёт Никола Влашич, то перспективы команды станут ещё более туманными. Конечно, руководство желало бы увидеть ЦСКА в топ-2, но едва ли команда на это способна. Публично же говорить о более скромной цели – несолидно. Наверное, поэтому в клубе и молчат.

Не названа пока и задача «Динамо» на сезон. Сандро Шварц заявил, что цель – это развивать молодёжь, при этом команда настроена амбициозно. Москвичи вполне могут замахнуться на второе место в текущем сезоне, но говорить об этом публично тоже не спешат. В конце концов это может заставить молодёжь нервничать, что не пойдёт на пользу. В любом случае нет сомнений, что от Шварца ждут попадания в еврокубки, хотя бы в Лигу конференций, иначе начнутся вопросы, зачем нужен иностранный специалист.

Также не заявил о целях на сезон «Краснодар». Главный тренер команды Виктор Ганчаренко говорил, что задача – сделать шаг вперёд, но учитывая результат «быков» год назад, это сделать довольно просто. Однако лучше слов говорят трансферы «Краснодара». «Быки» выложили, по разным данным, от 10 до 20 миллионов за нападающего Кордобу, а теперь подписали явно немаленький контракт с Гжегожем Крыховяком. Это лучше всего свидетельствует о том, что «Краснодар» жаждет вернуться в Лигу чемпионов как минимум.

Embed from Getty Images

Завершить, пожалуй, надо разговором о «Ростове». Дончане не так давно играли в Лиге чемпионов, да и команду возглавляет главный тренер сборной России. Валерий Карпин успел заявить, что хотел бы вывести «Ростов» в еврокубки по итогам нового сезона. Старт чемпионата наглядно показал, что эта задача будет очень сложно выполнимой. Да и зимой Карпин может покинуть южан, ведь встанет вопрос о продолжении сотрудничества с РФС. Так или иначе сложно представить, что «Ростов» сможет вклиниться в борьбу за еврокубки, уж слишком много в этом году претендентов.

Пожалуй, говорить о целях оставшихся семи команд на сезон не приходится. Главная задача для них – это сохранение прописки в Премьер-лиге. Да и, откровенно говоря, не видно, кто бы мог из оставшейся великолепной семёрки по-настоящему удивить. Теоретически «Ахмат» имеет некоторый потенциал, но всё же с трудом верится, что грозненцы пройдут в топ-4 (или топ-5, если кто-то из четвёрки сильнейших возьмёт кубок страны).

Андрей Центров