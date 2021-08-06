Деменко: «Зенит» предлагал на шикарных условиях забрать Сафонова»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко рассказал, что питерский клуб мог подписать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Он заявил, что «Зенит» предлагал очень хороший условия для игрока и клуба, но Сафонов решил остаться в «Краснодаре», так как договорился с президентом клуба Сергеем Галицким.

Деменко добавил, что Сафонов сейчас является символом «Краснодара» и ему нужно остаться патриотом клуба, что помочь выиграть трофей, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что Сафонов выступает в основном составе «быков» с 2019 года. За это время он сыграл 83 матча, в которых пропустил 104 гола. Также не его счету три игры в футболке сборной России.