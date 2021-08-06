Яровинский: «Крыховяк – отличный игрок»

Олегом Яровинским, спортивным директором «Рубина», были названы обстоятельства, в силу которых казанцам не удалось побороться нынешним летом за право пригласить Гжегожа Крыховяка.

Функционер отметил, что ключевая причина, почему «Рубин» не стал предлагать контракт 31-летнему поляку, заключается в его высоком окладе: «Его уровень зарплаты не вписывается в нашу стратегию», - подчеркнул спортдир казанцев.

«Крыховяк – отличный игрок. По мне, это фигура в чемпионате России. Не разделяю мнение, что он сдал», - заявил Яровинский в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Как известно, новым работодателем Крыховяка стал «Краснодар». О переходе полузащитника было объявлено на прошлой неделе.