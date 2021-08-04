«Краснодар» предал свою мечту и философию: клуб вновь покупает статусных и дорогих легионеров

«Краснодар» – самый активный игрок на российском трансферном рынке. Пока от «быков» ждут воспитанников, команда покупает дорогих иностранцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом о стратегии «Краснодара».

«Краснодар» остаётся заложником фразы, когда-то сказанной владельцем клуба Сергеем Галицким. Он однажды заявил, что его мечта – чтобы в составе играли одиннадцать воспитанников своей академии. Именно под призмой этого заявления все следят за «Краснодаром». В каждом молодом игроке, выходящем на поле, хочется видеть приближение той мечты. В конце концов, когда Мурад Мусаев возглавлял «быков», многие пытались это объяснить необходимостью интеграции в основной состав талантливого поколения.

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Однако «Краснодар» из года в год продолжает делать шаги, которые всё дальше отдаляют от мечты Галицкого. Два года назад «Краснодар» мощно закупился легионерами – Реми Кабелла, Тонни Вильена, Кайо, Юнес Намли, Маркус Берг, Мануэл Фернандеш. Помимо денег на трансферы клуб ведь вложился и в зарплаты. Но дело не в деньгах – просто вместо ставки на своих ребят позвали варягов. На этом фоне зимой того сезона Иван Игнатьев был продан в «Рубин». А сколько в своё время выдавали авансов этому нападающему…

Год назад у «быков» была иная проблема. «Краснодару» срочно потребовались футболисты с российским паспортом для обоймы. Однако даже в этом случае вместо использования своих воспитанников позвали Алексея Ионова, Евгения Чернова, Евгения Маркова, Игоря Смольникова, Евгения Городова. При этом Илью Жигулёва – первого воспитанника, доросшего до основного состава – отправили в «Ротор». Самая потрясающая история вообще случилась с защитником Лео Гогличидзе, которого летом 2020-го продали в «Чайку», зимой купили обратно, чтобы отдать в аренду в «Нижний Новгород» до лета будущего года.

Вот и этим летом «Краснодар» вновь не спешит делать ставку на своих. Даниил Уткин, о котором столько говорили, которого чуть ли не в сборную требовали, отдали в аренду в «Ахмат». В свою очередь «быки» приобрели за большие деньги нападающего Йона Кордобу, взяли на большую зарплату Гжегожа Крыховяка, а заодно ещё приобрели 29-летнего Владимира Ильина.

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Если взглянуть на то, что делает «Краснодар», очевидно, что клуб сам вовсе не стремится к наличию одиннадцати воспитанников на поле. Из года в год клуб разбрасывается выпускниками академии, не доводит их до какого-то уровня. Было столько разговоров про Жигулёва, Уткина, Игнатьева, а они все остановились в росте в какой-то момент и ушли. Судя по всему, следующим за ними пойдёт и Магомед-Шапи Сулейманов, который второй сезон чахнет в «Краснодаре». И как на их фоне выделяется Даниил Фомин, покинувший «быков» и оказавшийся в «Динамо» транзитом через «Уфу», а также в сборной России.

«Краснодар», к сожалению, продолжает ничего не делать для развития своих воспитанников. Более того, клуб, наоборот, из года в год продолжает ставить на статусных иностранцев. Кордоба и Крыховяк пришли для того, чтобы играть, не для этого ради их подписания тратились такие большие деньги. Они должны выйти на первые роли и помочь Кабелле и Вильене. Конечно, кто-то может сказать, что на старте сезона без замен играют Александр Черников и Эдуард Сперцян. Однако первый, возможно, и уступит место на поле польскому новичку. Пока же практика показывает, что «Краснодар» раз за разом теряет своих воспитанников, которые доходят до определенного уровня и останавливаются в росте.

Вот и остаётся приводить Матвея Сафонова в качестве образца академии «Краснодара». Маловато для клуба, где владелец мечтает об одиннадцати воспитанниках на поле. То ли надо публично отказываться от старой стратегии, то ли принести уже в жертву результат и дать играть выпускникам академии. Ни к чему хорошему это раздвоение не приводит.

Андрей Центров