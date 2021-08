Крыховяк: «Новый бык в городе»

Сегодня «Краснодар» официально огласил о трансфере польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из «Локомотива». Напомним, что футболист подписал контракт до лета 2024 года, а сумма перехода составила около двух с половиной миллиона евро.

В своем Твиттере игрок поделился первой фотографией в стане новой команды. «Новый бык в городе», - подписал публикацию Гжегож. Также стало известно о игровом номере поляка – Крыховяк выбрал цифру 3.

Отмечаем, что ранее краснодарский клуб успел приобрести Хона Кордобу из «Герты» и Владимира Ильина из «Ахмата». В общей сложности «Краснодар»на этих трех исполнителей потратил этим трансферным окном 25 миллионов евро.

New bull in the town @FCKrasnodar pic.twitter.com/NgmELf64f8