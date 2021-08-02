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Россия. Премьер-лига

Крыховяк: «Новый бык в городе»

02 Августа 2021 • 20:53 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.53 4.50 5.70
07.08 17:00
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Сегодня «Краснодар» официально огласил о трансфере польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из «Локомотива». Напомним, что футболист подписал контракт до лета 2024 года, а сумма перехода составила около двух с половиной миллиона евро.

В своем Твиттере игрок поделился первой фотографией в стане новой команды. «Новый бык в городе», - подписал публикацию Гжегож. Также стало известно о игровом номере поляка – Крыховяк выбрал цифру 3.

Отмечаем, что ранее краснодарский клуб успел приобрести Хона Кордобу из «Герты» и Владимира Ильина из «Ахмата». В общей сложности «Краснодар»на этих трех исполнителей потратил этим трансферным окном 25 миллионов евро.

 

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Локомотив Москва Краснодар Гжегож Крыховяк РПЛ Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ирвин-schalke
02 Августа 2021 в 21:32
Блин,я прочитал как : Новый бык в Огороде)))))
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