​Семак высказался о «сухой» серии Дзюбы

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не забил ни одного гола в четырёх стартовых матчах команды в сезоне 2021/2022. После победы над «Краснодаром» (3:2) о «сухой» серии лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ высказался наставник питерской команды Сергей Семак.

«То, что Артём не забивает - не катастрофично. Голы добавляют игрокам уверенности, особенно форвардам, но по игре могу сказать, что стараются все», - поделился своим мнением Семак. Слова тренера приведены на клубном сайте «Зенита».

Следующий матч чемпионата «Зенит» проведёт в воскресенье, 15 августа. Команда Сергея Семака сыграет против «Локомотива» на поле соперника.