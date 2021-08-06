В ближайшее время Сердар Азмун покинет «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на свой источник, питерский клуб согласовал переход иранского нападающего в немецкий «Байер». Сделка близка к закрытию.

Некоторое время назад Сердар Азмун говорил о своём желании пойти на повышение в более сильный чемпионат. За «Зенит» иранский форвард выступает с февраля 2019 года. За два с половиной года Азмун провёл за «сине-бело-голубых» 86 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 19 голевых передач.

26-летнего Сердара Азмуна эксперты из transfermarkt оценивают в 25 миллионов евро.