​Хашиг: «Судьи лишили «Краснодар» ничьей в матче с «Зенитом»

Владимир Хашиг, занимающий должность генерального директора «Краснодара», после поражения от «Зенита» со счётом 2:3 выразил недовольство работой арбитров.

«Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка», - приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».

Свою позицию гендиректор краснодарских «быков» объясняет ситуацией с отменённым голом команды со штрафного. ВАР усмотрел нахождение игрока «Краснодара» в «стенке», что запрещено правилами, однако протокол ВАР, в свою очередь, не предусматривает вмешательства в такой ситуации.

Хашиг выразил мнение, что если бы в такой ситуации оказался не «Краснодар», а «Зенит», ВАР не стал бы вмешиваться.