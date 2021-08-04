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Россия. Премьер-лига

​Семак высказался о состоянии Ракицкого

04 Августа 2021 • 14:33 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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07.08 17:00
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Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии защитника команды Ярослава Ракицкого. Напомним, что в прошлом поединке Премьер-лиги против «Ростова» украинский футболист был заменён ближе к заключительному отрезку поединка по причине повреждения.

«Частично он тренируется в общей группе. Надеюсь, что ничего серьёзного не будет, и он продолжит готовиться к матчу», - приводятся слова Семака на страницах клубного сайта «Зенита».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 7 августа. Соперником действующих чемпионов страны будет «Краснодар». Игра в Санкт-Петербурге стартует в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Ярослав Ракицкий
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